Tarım ve servis araçlarına denetim

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri il genelinde tarım ve fabrika servis araçlarına denetim yaptı. Denetimlerde 36 araç trafikten men edilirken, 2 kişinin sürücü belgeleri geri alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi maksadıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Tarım ve Fabrika Servis Taşımacılığına" yönelik özel denetim faaliyeti icra edilmiştir. Tarım ve Fabrika Servis Taşımacılığı yapan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan trafik denetimi sonucunda, bin 751 araç kontrol edilirken, 97 araca 50 bin 213 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri denetimlerde 36 aracı trafikten men ederken, 2 sürücü belgesi geri alındı.

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