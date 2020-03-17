13 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dolandırıcılk suçundan dolayı 13 yıl hapis cezası olan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca dolandırıcılık suçlarından 6 ayrı arama kaydı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.'in İnkaya'da H.G. isimli şahsın evinde saklandığı ihbarı alındı. A.G. isimli şüpheli, H.G. isimli şahsın evinin avlusundan çalılık araziye kaçtı, ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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