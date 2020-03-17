Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 14 kişiyi Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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