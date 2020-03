Vali Yazıcı, "Yaşlılarımız toplumumuzun vazgeçilmez değerleridir"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Ersin Yazıcı 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yaşlılarımıza saygı Türk kültürünün vazgeçilmez bir özelliğidir" dedi.

Yaşlılarımıza sahip çıkmanın ve onlarla ilgilenmenin tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Toplumun ve ailenin temel direği olan yaşlılarımız geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimiz olarak toplumda hak ettikleri saygınlığı kazanmaları geleceğimiz adına çok önemli olup, kazanmış oldukları bilgi birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, günümüze ve geleceğe ışık tutan bir kaynaktır" dedi.

Kültürümüzde yaşlı insanlarımızın ayrı bir değeri var

Kültürümüzde yaşlı insanlarımızın ayrı bir değeri ve önemi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Milletimiz, büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere sevgi anlayışıyla birleştirmiş, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu güçlü tutmayı başarmıştır. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi ve hürmeti göstermeliyiz" dedi.

Hayatın her alanında en iyi gerçek

Büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakalamış toplumlar olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Evimizden sokaklarımıza, hayatın her alanında bizlere yarınlarımızı gösteren en iyi gerçektir yaşlılarımız. Yaşlılarımızın yalnız kalmamaları için üzerimize düşen görevi itinayla yerine getirmeliyiz. Devletimiz, yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Çaba ve gayretlerimiz devam edecektir

Bir toplumun zenginliği olan yaşlılarımıza, büyüklerimize huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri adına çaba ve gayretlerinin devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızın yalnızca bu hafta ile sınırlı olmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın '1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

