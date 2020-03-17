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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, başkentten müjdeli haberlerle döndü

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarından ilçeye müjdeli haberlerle döndü.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, başkentten müjdeli haberlerle döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarından ilçeye müjdeli haberlerle döndü.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Ankara’ya ziyarette bulundu. Hem seçimden sonra bölge milletvekillerini iadei ziyarette bulunan Mesut Ergin hem de birçok bürokrat, milletvekili ve siyasetçi ile görüşerek Ayvalık sorunlarına çözüm aradı.
Türkiye’deki her belediye gibi Ayvalık Belediyesi’nin de çözümlenmesi gereken bir çok sorunlarının bulunması için göreve geldiği ilk günden bu yana yoğun çabalar içerisinde bulunan Başkan Ergin, sorunların çözümlenmesine yönelik bakanlıklar ve ilgili kurumlara en iyi şekilde aktarıp, kurduğu iyi diyaloglarla takdir topluyor.
Doğalgaz için söz aldı
Bu kapsamda; Ankara’da AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir ile görüşen Başkan Ergin, 2020 de mühendislik ihalesinin biteceğini, 2021’de borulama ve ishale hattının tamamlanmasının öngörüldüğünü, 2022 ise ilçedeki binaların doğal gaza kavuşmuş olacağının müjdesini verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ergin, ”Doğal gazın Ayvalıklıların yaşamını kolaylaştırmasının dışında ilçenin hava kirliliği açısından da büyük bir önem taşıdığını savundu.
Tabiat Parkı konusunu masaya yatırdı
Başkentteki temaslarında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile de görüşen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta yeni yapılacak belediye hizmet alanları için yer tahsis talebinde bulundu.
Geniş bir coğrafyası bulunan Ayvalık’ın halka hizmeti daha farklı alanlarda da götürebilmesi için yer tahsislerine ihtiyacı olduğunu belirten Mesut Ergin, bu konuda görüş birliğine vardıklarını belirtirken, aynı zamanda Tabiat Parkının Günü Birlik İşletmelere ihaleye açılmaması gerektiği konusunu da Bakan Yardımcısı Suver ile masaya yatırdı.
Tabiat Parkının halkın olduğunu belirten Mesut Ergin, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümlü doğal yaşam alanının ranta dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, Ayvalık halkının da kendisi gibi bu konuda son derece hassas olduğunun altını çizdi.
Ayvalık’a Balıkçı Barınağı yapılması konusunda mutabakat sağlandı
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in başkentteki programları kapsamında; Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile yapılan görüşmede ise; Ayvalık için balıkçı barınağının ivedilikle çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Başkan Ergin, balıkçıların teknelerini koyacakları yer bulamaması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını, korunaklı barınakların olmaması nedeniyle her şiddetli rüzgarda teknelerin hasar gördüğünü belirtti. Başkan Ergin’in bu açıklamasının ardından Ulaştırma Bakanlığı Alt yapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile marinanın plana alınması konusunda mutabakat sağlandı.
İller Bankası yetkilileriyle görüştü
İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz ile görüşen Mesut Ergin, gerek büyükşehir gerekse Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilecek büyük projelerin finansal kaynaklarının temini konusunda fikir alışverişinde bulundu. Uzlaşılan konularda henüz Ankara’da iken girişimlerde bulunan Ergin , ”Ayvalık için gelecek vaad eden ve gerekli projelerin hızlanması için konuların ve halka geri dönüşlerinin yerinde, verilerle detaylarla anlatılması önemli” dedi.
Bölge milletvekilleriyle görüştü
Ankara’daki temaslarında Balıkesir Bölge Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Ahmet Akın, Mustafa Canbey ve Fikret Şahin’i de ziyaret eden Başkan Ergin, seçimden sonra hem iadei ziyaret yaptıklarını aynı zamanda ilçenin sorunlarını da milletvekilleriyle yerinde görüşmek, görüş alışverişinde bulunmanın önemine vurgu yaptı.
Söz konusu sorunların çözümünün ilk kısmının meselelerin en iyi şekilde anlaşılması olacağını savunan Mesut Ergin, “Bölge milletvekillerimizle her detayı paylaşmamız, çözümü beraber aramamız kolaylık sağlıyor. Her yapacağımız çalışma daha çabuk çözümlere ulaşabilmeye yöneliktir” açıklamasında bulundu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ayrıca Demokrat Parti Başkanı Güntekin Uysal’ı da TBMM’deki makamında ziyaret etti. Seçimden sonraki bir yıla yakın süreci değerlendirdiklerini belirten Ergin, son söz olarak” Daha yaşanabilir bir Ayvalık mümkün, çabamız bunun içindir” ifadelerini kullandı.

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