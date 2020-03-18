Bu köye korona virüsün girmesi yasak Mizahi korona virüs uyarısı son derece etkili oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kırsal bir mahallenin giriş levhasına asılan korona virüse yönelik uyarı notu güldürürken düşündürüyor.

Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Mutluköy girişinde, “Dikkat! Koronanın girmesi yasaktır” şeklindeki uyarı levhası vatandaşlar tarafından tebessümle karşılanıyor. Korona virüs için esprili bir yaklaşımla halkı uyarmak isteyen Muhtar Erdinç Tügen, in mahallenin girişine bir levha astı. Kısa zamanda kırsal mahalle halkının harekete geçerek korona virüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri alarak evlerinden dışarı çıkmadığını kaydeden Muhtar Tügen, sonuçtan son derece memnun olduğunu belirtti. Muhtar Tügen, “Şu anda dünyamızı tehdit eden ve son zamanlarda da Türkiyemizde de görülen korona virüsün halkımızın üzerinde çok büyük etkisi oldu. Kimisi korktu, kimisi de endişe etti. Kimisi dalga geçti. Ama tabii ki bu durumu biraz daha asgariye indirebilmek için bir köy muhtarı olarak ‘ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Köyümüzün de ismi 'Mutluköy'. Bu kez de kendi kendime ‘Mutluköy’e korona virüs girmez. Mutluluğumuzu bozamaz. Girmek istese de giriş levhamızın altına ‘Yasak’ levhasını görünce geri döner’ şeklinde mizahi bir düşünce ile böyle bir şey yaptık” dedi.

Muhtar Tügen, “Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine devletimizin, hükümetimizin yanı sıra Sağlık Bakanımızın uğraşılarını çok yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda ve en az kayıpla, ölüm vakaları yaşanmaksızın bu beladan millet olarak kurtuluruz” temennisinde bulundu.

Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Köyümüzde üç tane kahvehane var. Ama alınan önlemler kapsamında bu kahveler kapalı. Köyümüzde bir turizm işletmesi var. Burası da kapalı. Bunların yanı sıra köylümüz bu konuda son derece duyarlı. Öyle ki komşular arası ziyaretler bile durdu. Tabii ki televizyon ekranlarında bakanlığımızın yapacağı açıklamaları pür dikkat takip ediyoruz. Bu açıklamalara göre hareket ediyoruz. Biz de bu virüs salgının en az zararla atlatılması için hassas davranıyoruz.”

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