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Çanakkale kahramanı Koca Seyit'i anma törenleri iptal edildi

İHA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yılı kutlamaları dahilinde Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında her yıl yapılan anma töreni Kovid19 riski sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale kahramanı Koca Seyit'i anma törenleri iptal edildi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’nci yılı kutlamaları dahilinde Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın mezarı başında her yıl yapılan anma töreni Kovid19 riski sebebiyle iptal edildi.
Balıkesir’in Havran ilçesinde bakanlıkların aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayarak namluya yerleştiren ve atışıyla Ocean zırhlısını tek başına batıran Koca Seyit'in mezarı başında yapılacak anma törenleri iptal edildi. Koca Seyit bundan önceki yıllarda her 18 Mart'ta ismini taşıyan Koca Seyit köyünde mezarı başında resmî törenler ile anılıyordu.

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