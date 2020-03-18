18 Mart çelenk sunma töreni yapıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şehitlik anıtında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında protokolün katıldığı bir çelenk sunma töreni düzenlendi.

İçisleri Bakanlığı'ndan gelen yazı ve tedbirler gereği, sade bir tören ve sadece protokol katılımıyla, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma merasimi ile tören sonlandırıldı.

Çelenk sunma törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı P. Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Gaziler Derneği katıldı.

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