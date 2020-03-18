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Kepsut’ta dezenfekte seferberliği

İHA

Balıkesir'in Kepsut ilçe belediyesi ülkede ilk vaka tespit edilmeden önce hazırlıklarını tamamlayarak ilçe genelinde aldığı önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği talimatlar doğrultusunda koronavirüse karşı uyguladığı dezenfekte çalışmaları devam ettiriyor. Bu kapsamda ilçedeki camiler, marketler, pazaryerleri, çocuk oyun alanları gibi vatandaşların toplu halde bulunabilecekleri yerlerde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kepsut’ta dezenfekte seferberliği

Balıkesir’in Kepsut ilçe belediyesi ülkede ilk vaka tespit edilmeden önce hazırlıklarını tamamlayarak ilçe genelinde aldığı önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın da önerdiği talimatlar doğrultusunda koronavirüse karşı uyguladığı dezenfekte çalışmaları devam ettiriyor. Bu kapsamda ilçedeki camiler, marketler, pazaryerleri, çocuk oyun alanları gibi vatandaşların toplu halde bulunabilecekleri yerlerde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Kepsut Belediyesi ekiplerince aralıksız şekilde devam eden ilaçlama çalışmaları belediye ekiplerin, önceden planlanan program kapsamında ilaçlama yaptığını belirten Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, ekiplerin çalışmalara ara vermeden hafta sonu da çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların özellikle yoğun olarak kullandığı alanları tepeden tırnağa dezenfekte ettiğini söyledi.
Gümüş İyonlu İlaç Dezenfektede kullanılan ilacın canlılara kimyasal bir tesiri olmadığına da dikkat çeken Başkan Cankul, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı’nın da onay verdiği gümüş iyonlu organik ilaçla vatandaşların sıklıkla kullandığı alanların ilaçlanarak hijyenik hale getirildiğini vurguladı. Cankul gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alındığını da ifade ederek herhangi bir aksamaya mahal verilmeden sürecin devam ettirileceğini söyledi.
"Suistimal etmek isteyenleri ihbar edelim "
Koronavis adı altında endişe uyandıracak paylaşımlarda bulunan veya bu durumu suistimal etmek isteyen art niyetlilere karşı vatandaşlara da hatırlatmada bulunan Cankul, “Koronavirüs risk taraması, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da ifade ettiği gibi ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve ilçemizde olmayan vakaların varmış gibi gösterilmesine yönelik paylaşımlar yapmaya meyilli kişilere karşı hemşehrilerimizin de duyarlı olmasını istiyoruz. Bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya haber vermesini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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