Belediye binasına koronavirüs tedbiri Vatandaşların üst katlara çıkması yasaklandı

Balıkesir’in merkezindeki Altıeylül ve Karesi ilçelerinin hizmet verdiği belediye binasında koronavirüs tedbirleri artırıldı. Belediyelerde işi olan vatandaşların altı katlı binanın üst katlarına çıkmasına izin verilmezken, işlemler her iki belediyenin de kurduğu Beyaz Masalardan yürütülüyor.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir’deki Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin ortak olarak kullandıkları hizmet binasına vatandaşlar işlemlerini sadece Beyaz Masalardan görebilecek. Her iki belediye başkanının kararı ile belediye binasının üst katlarına vatandaşların çıkışı yasaklanırken, asansörlerin çalışması durduruldu, merdivenlerde ise zabıta görevlendirildi. Vatandaşların ve belediye personellerinin sağlığı için yapılan uygulama ile vatandaşların yoğunlukta olduğu ylerlerde dezenfekte çalışmalarının her gün yapıldığına dikkat çekildi.

