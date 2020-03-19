Kepsut Belediyesi kapalı kalan kendi işyerlerinden kira almayacak

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Balıkesir'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, yeni tip korona virüs (kovid19) tedbirleri kapsamında belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldıkları sürece kira almayacaklarını açıkladı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve ilçedeki toplu kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini bildirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Devletimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bizlerde üstümüze düşeni yapmak durumundayız. Vatandaşlarımız mümkün olmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Kırsal ve merkez mahallelerimizde belediyemizin kiracısı olan ve genelge kapsamında kapalı olan işletmelere encümen karı alınarak kapalı kaldıkları süre boyunca kira ertelemesi yapacağız’’ dedi

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