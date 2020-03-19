Rektör Kuş Üniversite Hastanesini inceledi

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek, Korona virüs hastalığına karşı alınan önlemlerle ilgili incelemelerde bulundu. Acil Servis’i gezen Rektör Kuş, alınan önlemler ile yapılacak işlemler hakkında Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ve hastane yöneticilerinden bilgiler aldı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede tüm dünyayı etkileyen hastalıkla mücadelede vatandaşların; öncelikle Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip ederek uygulamalarının önemli olduğunu ifade etti. Bünyesinde Tıp Fakültesi ve Hastane bulunan bir üniversite olarak eğitimöğretimin yanında yetkin sağlık hizmeti sunumu görevlerinin de bulunduğunun altını çizen Rektör Kuş, özveriyle görev yapan üniversite hastanesi personeline de kolaylıklar diledi. Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal da yaptığı bilgilendirmede Türkiye’de ilk pozitif vak'anın duyurulmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı COVID19 mücadele algoritması uyarınca gerekli tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti. Başhekim Ulusal, gerekli tüm çalışmaların; sürekli eğitim, denetim ve yerinden yönetim prensipleriyle özenle yürütüldüğünü sözlerine eklerken ziyareti ve destekleri nedeniyle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

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