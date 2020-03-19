Cenaze namazında koronavirüs önlemi

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanlarından Hayati Uzun´un eşi Ayşe Uzun (88), öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle cemaat 2´şer adım arayla saf tutarak namaz kıldı.
Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanlarından Hayati Uzun´un eşi Ayşe Uzun, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ndeki yoğum bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden alınarak Bilecik´e getirilen Ayşe Uzun için Kayıboyu Camii´nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle cenazeye katılan cemaat, tedbir olarak 2´şer adım arayla saf tutarak namaz kıldı. Bazı kişiler ise cenazeye maske takarak katıldı.
Uzun´un cenazesi, namazın ardından Şehir Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Cafer ELMAS
2020-03-19 15:29:02
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-