Korona virüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını unutmadılar Ayvalık Belediyesi sokak hayvanlarına mama dağıtıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından mama dağıtımına başlanıldı.

Ayvalık Belediyesi; korona virüs salgınına karşı yeni önlemler alarak etkin mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla başlayan örnek uygulamaya, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, hayvansever vatandaşların da destek vermesi bekleniyor.



Sokak hayvanlarına mama dağıtımına hayırsever vatandaşlar da destek verebilecek

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle belediye bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince mama dağıtımına başladıklarını duyurdu.

Hedeflerinin hayvan dostlarımızın sokaklarda aç kalmalarının önüne geçmek olduğunu kaydeden Başkan Ergin, ilçe genelindeki tüm mahalle ve sokaklarda yaşayan bu hayvanların karınlarının doyurulması için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gönüllü hayvanseverlerin de bu uygulamaya katkı verebileceklerini belirtti.

Başkan Ergin; korona virüs salgını nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletmelerin beslediği sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması için başlattıkları uygulamaya destek vermek isteyen fakat evlerinden çıkmamaları gereken 65 yaş üzeri vatandaşların da Ayvalık Belediyesi’ne ait 08508111010 nolu Alo Belediyem hattının yanı sıra 05331540099 ile 05331540044 nolu Whatsapp hatlarından kendilerine ulaşmaları halinde belediye bünyesindeki ekiplerle yeni oluşturdukları Bizim Masa biriminin kendilerine yardımcı olabileceklerini açıkladı.

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