Korona virüs salgını ardından Ayvalık’ta sokaklar boşaldı

Dünya’yı kasıp kavuran ve ülkemizde de bugüne kadar 21 can alan korona virüsü salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması Ayvalık ilçesini adeta terk edilmiş şehir haline geldi.

Öğle saatlerine kadar ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar, sahipsiz sokak hayvanlarına kaldı. Sokakların tenhalığının yanı sıra ilçe merkezindeki sessizlik de dikkat çekti. Kış mevsiminde 70 bin, yaz aylarında ise 700 binler ulaşan Ayvalık’ın cadde ve sokaklarının boşluğu öğle saatlerinde yerini kısmen hareketliliğe bıraktı.

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