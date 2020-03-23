Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı

Dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs tehdidine karşılık Balıkesir Valiliği vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısı geldi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada 'Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' uyarısı yapıldı Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Salgınla mücadelede en temel unsur insanların sosyal hareketliliklerini azaltarak zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamasıdır. Bu kapsamda "Değerli Hemşehrilerimiz Evlerinizde Kalmanız Sizlerin ve Sevdiklerinizin Sağlığı İçin Hayati Derecede Önemlidir. Lütfen Zorunlu Olmadıkça Sokağa Çıkmayalım" uyarısı yapıldı.

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