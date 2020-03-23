Burhaniye’de banklar kaldırıldı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde parklardaki banklar s öküldü.

İlçe genelinde, başta Cumhuriyet meydanı olmak üzere sahil ve Örende bulunan bankları söken veya sökülemeyecek katlanır bankları sabitleyen belediye ekipleri, virüs salgınındaki hastalanma riskini en aza indirmek adına önlemlerini almaya devam ediyor.

Ekipler parklardaki bankları kaldırıp depoya koydu. Pandemi riskinin ortadan kalmasıyla bankların yerine konulacağı öğrenildi.

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