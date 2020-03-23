Zabıtadan virüs tedbiri

Burhaniye ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlıyla alakalı kurallara uymayanlara göz açtırmıyor.

İnsanların toplu olarak bulundukları ve yakın temasa geçecekleri alanlar geçici bir süreliğine kapatılırken, kurallara uyulması yönünde Burhaniye Zabıta Müdürlüğü de denetimlerini sürdürüyor. Burhaniye’de COVİD19 virüsüyle ilgili çıkan kararname gereği kapalı olması gereken veya hizmet kısıtlılığı getirilen işletmeler Zabıta Müdürlüğü tarafından denetlenmeye devam ediliyor. Umuma açık alanlar başta olmak üzere esnaflar, camiler ve kurumları denetleyen zabıta ekipleri, virüsle ilgili bilgilendirmelerde yapıyor. Bilhassa semt pazarlarında pazarcı esnafına steril eldiven dağıtarak vatandaşlarla temastaki muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmeleri ikaz ederek gerekli işlemleri yapıyor.

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