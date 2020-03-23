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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

İHA

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 10 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 10 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 10 şüpheli kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 gram esrar maddesi, 14.20 gram bonzai, 38.80 gram metamfetamin ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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