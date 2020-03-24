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Kolonyacıların 'fırsatçı' üzüntüsü Kolonyacılarda etil alkol sıkıntısı

İHA

Balıkesir'deki kolonya üretici ve satıcıları artan talebi karşılamak için çaba gösterirken, etil alkol sıkıntısı ile "fırsatçı" duruma düşmekten sıkıntılarını dile getirdi.

Kolonyacıların 'fırsatçı' üzüntüsü Kolonyacılarda etil alkol sıkıntısı

Balıkesir’deki kolonya üretici ve satıcıları artan talebi karşılamak için çaba gösterirken, etil alkol sıkıntısı ile “fırsatçı” duruma düşmekten sıkıntılarını dile getirdi.
Milli Kuvvetler Caddesi’ndeki kolonyacılar arastasındaki iş yerleri kolonya satışlarında yaşanan yükseliş sonrasında ham madde sıkıntısından artan fiyatlardan dolayı vatandaşın gözünde “fırsatçı” durumuna düşmekten üzüntü duyduklarını söylediler. Kolonya satış danışmanı Kübra Koçak yüksek fiyattan kolonya satmaktan mutlu olmadıklarını dile getirerek, “Kolonya mecburiyet değil mutluluk için kullanılsın”dedi.

Kübra Koçak: “İnsanlar keşke misafirleri için kolonya alsalardı”
Kolonyacılar arastasında bir iş yerinde satış danışmanı olarak çalışan Kübra Koçak, korona virüs nedeniyle satışlarının iyi olduğunu söyledi. Koçak insanların iyi günlerinde kolonya kullanımını temenni ederek, “Şu anda kolonya satışlarımız çok güzel. Malum korona virüsü gibi bir durum var ortada. İnsanlar sürekli daha önce çok sık almadıkları kolonyayı devamlı kullanıyorlar şu anda mecburiyetten. Ama biz bu durumdan çok memnun değiliz açıkçası. Sonuçta bir hastalık bu, insanlar şu anda ölüme kadar gidiyorlar. Ama biz mutlu değiliz bu durumdan. İnsanlar buraya geldiklerinde, alışveriş yaptıklarında memnun bir şekilde ayrılmıyorlar bizim yanımızdan, sürekli bir şikayet içindeler. İnsanlar şu anda bizi fırsatçı olarak görüyor ve biz bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Satışlarımızı keşke insanları mutlu bir şekilde ağırlayarak iş yerimizden göndersek. Yani insanlar bayram alışverişi yapar gibi alışveriş yapsalar ya da misafirlerine ikram için bu kolonyaları kullansalar. Yani insanlar aldıkları kolonyaları mutlu bir şekilde kullansalar, mecburiyet için kullanmasalar biz daha mutlu olacağız. Sonuçta kolonya satın alanlar bizim müşterilerimiz ve biz bu insanları iş yerimizden mutlu ağırlamak istiyoruz. Gülerek ya da sevinerek göndermek istiyoruz bu insanları. Ama maalesef bu durum şu an söz konusu değil” diye konuştu.

“Fırsatçı demeleri bizi üzüyor”
Kübra Koçak hammadde yokluğundan dolayı kolonyaya gelen zamlardan sonra vatandaşın gözünde “fırsatçı” durumuna düşmekten duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “İnsanlar bizi fırsatçı olarak görüyorlar ve gün içinde sürekli olarak insanlar bize 'bu işi fırsata çevirdiniz', 'biz daha önceden kolonyayı bu fiyata almıyorduk', 'fiyatlar neden bu şekilde oldu' diyorlar. Bütün bunların sebebi ise şu; biz daha önceden kolonya üretimindeki alkolü 1 liradan alıyorsak şu anda 34 liraya alıyoruz. Kesinlikle etiket bulamıyoruz, ambalaj bulamıyoruz. Kutu derseniz normalde 30 kuruşa aldığımız bidonlarımızı, pet şişelerimizi şu anda 56 liraya alıyoruz. Biz bu işi kesinlikle fırsata çevirmedik. Mecbur bir şekilde aldığımız malı satmamız lazım ve bize gelen bir maliyeti var bunun. Maliyeti olduğu için de fiyatlarımızı bu şekilde yapmak zorundayız. Bir şekilde eleman çalıştırıyoruz, kira ödüyoruz. Bunları da çıkarmak zorundayız. Ama insanımız bunu düşünmüyor. Biraz daha duyarlı olurlarsa hepimiz birbirimize destek olmak zorundayız bu süreçte. Sonuçta biz de bu durumun içindeyiz. Satıcı olarak bize de gelebilir bu sıkıntı, hepimizin başına gelebilir. Birbirimize destek olalım bu durumda” ifadelerini kullandı.

Feyzullah Saçan: “Etil alkol bulamazsak dükkanlarımızı kapatırız”
Balıkesir’de 25 yıldır kolonya üretimi ve satışı yaptığı söyleyen Feyzullah Saçan ise kolonya yapımında kullanılan etil alkol sıkıntısına dikkat çekti. Etil alkolün şu anda litresinin 10 liradan 2023 liraya kadar yükseldiğini kaydeden Feyzullah Saçan, “Balıkesir’de 2526 senedir kolonya üretiyoruz ve satıyoruz. Şu anda sektörümüz çok iyi gidiyor. Fakat ben 25 yıldır bu işi yapıyorum şu anda bayramlardan 23 kat iş oluyor ama etil alkol sıkıntısı var. Bilindiği gibi etil alkol şu anda dezenfektede kullanılıyor. İthalat olmadığı için şu anda alkol bulamıyoruz. Alkol olmadığı için şu an dükkanları kapatma noktasına geldik. Bunun yanında fiyatlar çok uçtu. Araştırıyoruz ama fiyatlar ikiye katladığı için sıkıntımız var. Devletimizden bu etil alkol sorununa çözül bulmasını bekliyoruz. Yoksa ciddi anlamda dükkanlar kapanacak. Çünkü eskiden alkolü Tekel’den alıyorduk, ama kapandı. Şu anda ithalat da olmuyor, olmadığı için bazı firmalar fiyatlarını ikiye katladı. Önceden 10 liraya aldığımız etil alkolün litresi 2023 lira bandında seyrediyor. Tabi 23 liraya alkol aldığımız zaman kolonyanın bize 4550 lira maliyeti olacak, biz de 80 liraya satmak zorunda kalacağız. Biz kolonyayı 80 liraya satamayız. Müşterilerimiz de haklı. Bize 'fırsatçı' diyorlar ama müşteriye laf anlatamıyoruz. Bu işe devletimiz bir çare bulması gerekiyor. Alkol yok. Mesela ben Konya Şeker’i, Afyon Şeker’i aradım. Oradan Nisan’a, Mayıs’a gün veriyorlar. Bu şekilde olursa biz dükkanı kapatırız. Hatta şu an birkaç arkadaşımız dükkanlarını kapattı. 23 liraya alkol alırsak 4045 liraya mal ederiz 80 liraya kolonya satamayız. Bana sorsanız bu fiyatlara ben de kolonya almam. Bize 'fırsatçı' diyorlar ama biz mal bulamıyoruz. Biz fırsatçı değiliz. Bursa’da, İstanbul’da bu işi yapan arkadaşlarım var 8090 liraya kolonya sattıklarını söylüyorlar. Ayrıca internette de litresi 90 liraya kolonya var. 90 liraya biz limon kolonyası satamayız. Ama 2025 liraya alkol alırsak fiyatlar bu şekilde çıkıyor. Devletimizin bize bir şekilde yardımcı olması lazım. Devlet bize 10 liraya alkol bulursa biz 20 liraya satalım hiç önemli değil. Para da kazanmayalım bu devirde önemli değil 3 lira 5 lira kazanalım. Biz ona razıyız ama alkol bulamadığımız için dükkanımızı kapatacağız. Dükkanımızı kapatırsak bu sefer halkımız 'bunlar parayı buldu kapattı' diyecekler ve laf olacak. Alkol bulunmazsa sektör kapanma noktasına geldi. Böyle giderse 1 hafta 10 gün içinde dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız. Şu anda Balıkesir’de biz şu anda 80 derece liman kolonyasının litresini 3540 liraya satıyoruz. Bunun bize maliyeti 30 lira. Şu anda 34 lira kar için çalışıyoruz ama hiç önemli değil. Ama devletimiz alkol bulursa 20 liraya satalım hiç önemli değil” diye konuştu.

Vatandaş ne diyor
Gerek korona virüsünden korunmak gerekse de yakınlarına ikram etmek üzere kolonya alışverişine gelen vatandaşlar da fiyatlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bir iş yerinde çalışan Erdem Aykül, “Korona virüsünden korunmak için kolonya aldım. Daha doğrusu tedbir için aldım, ellerimizi dezenfekte etmek için kolonya aldım. Korona virüsünden önce de kolonya almıştım ama fiyatlar bayağı bir artmış” diye konuşurken, emekli öğretmen Erol Kartaner de kolonya almasının sebebini şu şekilde belirtti:
“Korona virüsüne karşı önlem almak için ve eşe, dosta ikram etmek için kolonya almaya geldim. Kolonya fiyatları uygun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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