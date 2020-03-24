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Burhaniye’de kriz masası kuruldu

İHA

Covid 19 Virüsiyle alakalı Burhaniye Belediyesi Kriz Masası kurdu. Vatandaşa 7/24 hizmet edecek masada, virüsü önleyici hizmetlerle birlikte sosyal hizmetlerde sağlanacak.

Burhaniye’de kriz masası kuruldu

Covid 19 Virüsiyle alakalı Burhaniye Belediyesi Kriz Masası kurdu. Vatandaşa 7/24 hizmet edecek masada, virüsü önleyici hizmetlerle birlikte sosyal hizmetlerde sağlanacak.
Bölgesinde ilkleri yapmaya devam eden Burhaniye Belediyesi, Corona virüsüyle ilgili kalıcı adımlar atmaya devam ediyor. İlçe genelinde virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm önlemleri alan Belediye 3 Mart tarihinden itibaren 36 kişilik dezenfekte ekibiyle Burhaniyelilerin sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında virüsü önemseyerek virüsle mücadele çerçevesini genişleten Burhaniye Belediyesi son olarak Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in önderliğinde “Virüs Kriz Masası” kurdu. Vatandaşların Corona’yla ilgili bilgilendirilmesi, dezenfektasyon çalışmaları, virüs genelgeleri kapsamında ki denetimlerin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların acil alışveriş ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılayacak Kriz Masası 7 gün 24 saat Burhaniyelilere hizmet verecek.
Halk sağlığıyla alakalı olarak tüm tedbirleri aldıklarını ve üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yaptıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Virüsün en az zararla atlatılması adına tüm adımları atıyoruz. Bu çalışmalarımızı yeni oluşturduğumuz kriz masasında daha da geniş kapsamlı ve düzenli şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın virüs tehdidine karşı yanlarında olarak onlara her anlamda destek olacağız. İlçemizde dezenfekte çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bunun yanında halk sağlığıyla ilgili çalışmalarımız ve genelgeler kapsamında denetimlerimiz sürüyor. 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçları her anlamda karşılanıyor. El birliği ile bu zor durumdan kurtularak sağlıklı günlerimize devam edeceğiz. Herkes evinde kalarak sorumluluğunu yerine getirmesi gerekli” diye konuştu.
Vatandaşların 444 95 10 numaralı telefondan ulaşabilecekleri masa Burhaniye Belediyesi hizmet binasında faaliyet gösterecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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