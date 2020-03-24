Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.20'de Akçaköy merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 5.96 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.