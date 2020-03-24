Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burhaniye´de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

DHA

Burhaniye´de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor


Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğretmenler Mahallesi'nde oturan vatandaş, ATM´den para çekmek için 155 Polis hattını arayarak yardım istedi. Eve gelen ekipler vatandaşa yardımcı olurken, çekilen para ve kartını da tutanakla teslim etti. Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşların yardım için 155, 156 ve 112 numaralı telefonları aramalarını istedi.
DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2020-03-24 14:40:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ED-BEL’de ücretsiz izin konusu açığa kavuştu
YEREL HABERLER ED-BEL’de ücretsiz izin konusu açığa kavuştu
Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati
YEREL HABERLER Ayvalık'ta evden çıkamayan yaşlı kadına polis şefkati
Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var
YEREL HABERLER Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var
Dövme salonlarına yasaklama Kargo şirketlerine eldiven ve maske mecburiyeti
YEREL HABERLER Dövme salonlarına yasaklama Kargo şirketlerine ...
Müteahhitlerden işsiz kalanlara destek BAİMDER işsiz kalanlara destek olacak
YEREL HABERLER Müteahhitlerden işsiz kalanlara destek BAİMDER işsiz ...
BAKOM Covid-19 ile 24 saat mücadele ediyor
YEREL HABERLER BAKOM Covid-19 ile 24 saat mücadele ediyor
Büyükşehir Mart Ayı Meclisi 2. Oturum gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Mart Ayı Meclisi 2. Oturum ...
Kaymakam Sırmalı’dan “Evde kal Edremit, evde hayat var” çağrısı
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı’dan “Evde kal Edremit, evde hayat ...
Burhaniye’de sağlık ekiplerinden farkındalık masajı
YEREL HABERLER Burhaniye’de sağlık ekiplerinden farkındalık masajı
Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılmak istendiği iddiası
YEREL HABERLER Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz ...
Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını ...
Balıkesirli baklavacıdan sağlık personeline tatlı ikram
YEREL HABERLER Balıkesirli baklavacıdan sağlık personeline tatlı ...
Marmara Vefa Sosyal Destek Grubu görevde
YEREL HABERLER Marmara Vefa Sosyal Destek Grubu görevde
Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık: “Sokağa çıkma yasağına uyulması sevindirici”
YEREL HABERLER Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık: “Sokağa çıkma yasağına ...
Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Belediyeden vatandaşlara destek
YEREL HABERLER Belediyeden vatandaşlara destek
Edremit Belediyesi: Siz evde kalın, biz size hizmet ederiz
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi: Siz evde kalın, biz size hizmet ...
Tayfun Canlı: “Edremit Belediyesi 7/24 görevde!”
YEREL HABERLER Tayfun Canlı: “Edremit Belediyesi 7/24 görevde!”
Burhaniye’de kriz masası kuruldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de kriz masası kuruldu
Kolonyacıların 'fırsatçı' üzüntüsü Kolonyacılarda etil alkol sıkıntısı
YEREL HABERLER Kolonyacıların 'fırsatçı' üzüntüsü Kolonyacılarda ...
Marketlere ve yolcu otobüslerine tedbir
YEREL HABERLER Marketlere ve yolcu otobüslerine tedbir
Muhtarlıktan 'dışarıya çıkmayın' anonsu Kırsal mahallelerde vatandaşlar yasağa uyuyor
YEREL HABERLER Muhtarlıktan 'dışarıya çıkmayın' anonsu Kırsal ...
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara maaşları evde verilecek
YEREL HABERLER 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara maaşları ...
Ayvalık Belediyesi dezenfekte çalışmalarında yaklaşık 50 ton dezenfektan kullandı
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi dezenfekte çalışmalarında yaklaşık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X