Müteahhitlerden işsiz kalanlara destek BAİMDER işsiz kalanlara destek olacak

Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı (BAİMDER)Bülent Türkbeyi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte korona virüsü nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucu işsiz kalan kişilere nakdi yardım yaparak bir nebzede olsa destek olacaklarını ifade etti.



"El ele verdik"

Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Türkbeyi, ekonomik sıkıntıların 2019 yılından beri sürdüğünü belirterek, “2019 yılından beri bütün iş dünyası gibi bizim gibi orta ölçekli işletmelerde banka kredileri ayakta durmaya çalışıyor. 2020 yılı içerisinde de ekonomik sıkıntılar devam ederken korona virüsünün çıkmasıyla işten çıkartmaların oluştuğu ülkemizde bizde dernek olarak zaruri işten çıkan kardeşlerimize yardım etmek için el ele verdik” dedi.

"80100 kişiye destek olacağız"

Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Türkbeyi konuyla ilgili şunları söyledi: “2019 yılından beri bütün iş dünyası bizim gibi orta ölçekli işletmeler zor durumda. Kredilerle ayakta duruyoruz. Ama bu zaman gördük ki bizden daha zor durumda olan arkadaşlarımız var. Türk’ün töresi ve inancı gereği olan olmayana versin mantığıyla bir nebze faydamız olur diye 1015 arkadaşlarımızla Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’de Kuvayi Milliye Mahallesi muhtarlığı nezaretinde 80100 arası öncelikle işinden ayrılmış işten atılmış arkadaşlarımızı gözeterek dediğim gibi öncelikli kişilere nakdi yardım yapacağız. Bunun reklamla alakası yoktur. İşlerimizin rahatladığı sürece bunun gibi çalışmalarımız devam edecektir.”

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