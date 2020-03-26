Balıkesir Üniversitesi hastanesinde korono virüs önlemleri alındı Rektör Kuş, hastane binasında incelemeleri yaparak son durumla ilgili bilgi aldı

Dünya'da ve Türkiye'de ölümlere neden olan korono virüs pandemisi ile ile ilgili olarak Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret eden üniversite Rektörü İlter Kuş, son durum ile ilgili bilgi aldı. Rektör Kuş, tüm sağlık personelleri ile birlikte süreci yönettiklerini ifade ederek, pandemi ile ilgili olarak alarm durumunda olduklarını ve herhangi bir eksikliklerinin ise bulunmadığını açıkladı. Hastanenin bir katı ise izole hale getirildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Hastanesini ziyaret ederek, Koronavirüs hastalığına (COVID19) karşı alınan önlemlerle ilgili incelemelerde bulundu. Acil servisi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, alınan önlemler ile yapılacak işlemler hakkında Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ve hastane yöneticilerinden bilgiler aldı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, burada yaptığı değerlendirmede, tüm dünyayı etkileyen hastalıkla mücadelede vatandaşların; öncelikle Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip ederek uygulamalarının önemli olduğunu ifade etti. Bünyesinde Tıp Fakültesi ve hastane bulunan bir üniversite olarak eğitimöğretimin yanında yetkin sağlık hizmeti sunumu görevlerinin de bulunduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, özveriyle görev yapan üniversite hastanesi personeline de kolaylıklar diledi. Rektör Kuş, pandemi konusunda ise tüm önlemlerin alındığını, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak hastanenin bir katının izole hale getirildiğini söyledi.

BAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal da yaptığı bilgilendirmede Türkiye’de ilk pozitif vakanın duyurulmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı COVID19 mücadele algoritması uyarınca gerekli tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti. Başhekim Ulusal, gerekli tüm çalışmaların; sürekli eğitim, denetim ve yerinden yönetim prensipleriyle özenle yürütüldüğünü, bir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine eklerken ziyareti ve destekleri nedeniyle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

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