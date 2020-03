Dinçer Orkan: “Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın” Dinçer Orkan: “Evde Kal Karesi”

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla kentteki temizliği ve hijyeni sağlarken; vatandaşların bilinçli hareket etmesi, salgından korunması ve ihtiyaçlarının sağlanması adına yapılması gerekenleri de kısa sürede yaparak sosyal sorumluluk anlamında örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Karesi Belediyesi, Başkan Dinçer Orkan’ın önderliğinde, her zaman uyguladığı merkezine insanı alan belediyecilik anlayışını ülkemizin koronavirüsle mücadele ettiği bu hassas dönemde vatandaşlarına daha çok hissettiriyor.

Başkan Orkan’dan ekiplere teşekkür

Karesi Belediyesi, Başkan Dinçer Orkan’ın her sabah gerçekleştirdiği toplantıların ardından kentte koronavirüs salgını riskine karşı yoğun çalışmalarda bulunuyor. Ekipler bir yandan kentin hijyeni için çalışırken; özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş üstü vatandaşların isteklerin ve taleplerinin karşılanması adına da gayretli çalışmalarda bulunuyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bu hususlarda yoğun çalışma içerisinde bulunan ekipleri ziyaret ederek “Gerçekleştirilen çalışmalardan ve vatandaşların memnuniyetinden dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Günde ortalama 500 çağrı

Başkan Dinçer Orkan, günde ortalama 500 çağrıya yanıt veren İletişim Merkezi ile Karesililerin taleplerini hızlı bir şekilde karşıladıklarını belirtti. Başkan Orkan, Karesi Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen Vefa Destek Grubu’ndan gelen taleplerle birlikte bu sayıların önemli ölçüde arttığını sözlerine ekledi.

Karesi’de her yer kontrol altında

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın koordinasyonuyla Zabıta ekipleri şehirdeki işyerleri, berberler, istirahat ve eğlence yerleri, restaurant, aperatif yiyecek satışı olan yerleri ve marketleri denetleyerek alınan kararların tebliği ve bu kapsamdaki kontrolleri ivedilikle yapıyor. Bu kapsamda ilçede bulunan ve koronavirüs salgını riskine karşı vatandaşların bir arada bulunduğu 120 adet işyeri, berber, kuaför ve güzellik salonları, merkez ve kırsal mahallelerdeki 712 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. İlçede bulunan 220 adet markete 09.00 ile 21.00 saatleri arasında marketin büyüklüğüne göre belirtilen sayıda insanı içinde bulundurarak çalışması gerektiği aktarıldı. Bu hususlarla 7/24 çalışma esasına uygun çalışan Zabıta ekipleriyle koronavirüs salgını riskine karşı alınan tedbirlerin denetlenmesini önemsediklerini belirten Başkan Orkan, bu hususta hassasiyetle çalışma gösteren görev başındaki tüm ekiplerin bilinçli şekilde çalışmalarını isteyip topluma örnek olmalarını söyledi.

Vatandaşın talebini ulaştırdı

Başkan Dinçer Orkan, zaten rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarının koronavirüs salgını riski nedeniyle daha büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekiplere teşekkür etti. Ekipler bu hafta mahalle yol dezenfeksiyonlarının yanı sıra vatandaşların sıkça kullandığı ilçedeki 14 kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfeksiyonu, 19 Aile Sağlık Merkezi, 70 muhtarlık, 84 eczane ve 6 okulun dezenfeksiyonu ile 18 pazar yeri dezenfeksiyonu, 151 camii ve cem evi dezenfeksiyonu, 273 park ve çocuk oyun gruplarının dezenfeksiyonu, 27 mahalledeki tüm otobüs duraklarının dezenfeksiyonu, 15 bin 938 çöp konteyner ve yer altı konteyner dezenfeksiyonunu ve 51 ambulans ve hizmet aracının dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla 519 vatandaşa sosyal yardım kartları teslim edildi ve Karesi Kaymakamlığımız tarafından yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan gelen talepler hızlıca karşılandı. Birimden aldığı bilgilerin ardından ekiplerle birlikte İletişim Merkezi’ne talepte bulunan bir vatandaşa ihtiyaçlarını ulaştıran Başkan Orkan, böylece sahada gerçekleştirilen çalışmaları da inceleme imkanı buldu.

Başkan Orkan, “Deneyimlerini kentimizin güzel yarınlarında kullanmak istiyoruz”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ’kıymetli büyüklerimizin deneyimlerini kentimizin güzel yarınlarında kullanmak istiyoruz’ diyerek 65 yaş üstü vatandaşlara da çağrıda bulundu. Orkan, “Kıymetli büyüklerimizin deneyimlerini kentimizin güzel yarınlarında kullanmak istiyoruz. Ancak bunun için bu hassas dönemde büyüklerimizin ve tüm insanların sağlığı için özellikle 65 yaş ve üstü kıymetli büyüklerimizin evde kalmalarına ihtiyacımız var. Bunun dışında biz tüm hemşehrilerimize "EVDE KAL" çağrılarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizle kamu kurum kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, toplu taşıma merkezi, duraklar, parklar gibi hemşehrilerimizin sıklıkla bulunduğu yerler başta olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm yerleri dezenfekte etmek adına çalışmalarımızı sürdürürken bizlere ve Karesi Kaymakamlığımızın koordinasyonuyla yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu’na gelen tüm ihtiyaç ve talepleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Biz, hemşehrilerimizin sağlığı için ekiplerimizle özverili çalışmalarımızı sürdürürken tek isteğimiz hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları” dedi.

