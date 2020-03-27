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3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi başladı İlçedeki 3D yazıcılar bir araya geldi, günde 150 maske üretilmeye başlandı Eğitimciler sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiyor

İHA

3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi başladı İlçedeki 3D yazıcılar bir araya geldi, günde 150 maske üretilmeye başlandı Eğitimciler sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiyor

Balıkesir’de 3D yazıcılar ile sağlık çalışanları için maske üretimine başlandı. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda bulunan 3D yazıcılar bir araya getirilerek başlanan çalışmada öğretmenlerin üretimini yaptığı maskeleri sağlıkçılar kullanacak. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nde kurulan atölyede 13 tane 3 boyutlu yazıcı ile günde 150 koruyucu maske üretimi gönüllü yönetici ve bilişim öğretmenleri tarafından yapılıyor.
Korona virüs tehlikesine karşı sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamak amacıyla eğitimciler bir araya gelerek koruyucu maske üretimine başladı. Karesi ilçesi genelindeki okullarda ve kurumlarda bulunan 3 boyutlu yazıcılar BİLSEM’de bir araya getirildi. Bilişim öğretmenlerinin tasarladığı kalıplarla günde 150 maske üretimi başarıyla tamamlandı. Sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilen koruyucu maskelerin üretimi, yeni bir tasarımla saatte 150 tane üretim şekline getirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Günnü: "Sağlık çalışanlarının yanındayız"
Sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimi konusunda açıklamalarda bulunan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, “Çin’de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüsle ilgili Kaymakam Beyimizin talimatları doğrultusunda Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün kurumlarımızdaki 3D yazıcıları topladık. Biz de sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak bir nebze de olsa neler yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımızla birlikte BİLSEM’i bir atölye haline getirerek sağlık çalışanlarımıza yüz koruyucu maske üretimine başladık. Şu anda ilk etapta 150 civarında üretiyoruz. Hedefimiz bunu en kısa sürede 200’e çıkarmak ve bütün sağlık çalışanlarımıza elimizden gelen yardımı yapmak üzere burada işletmeye başlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin: "İlçe genelindeki 3D yazıcıları bir araya getirdik"
Üretimi yapılan koruyucu maske ile sağlık çalışanlarını destek olmak istediklerini belirten Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Mahmut Ali Şahin ise, “Biz bu süreçte katkıda bulunmak adına ilçemizdeki bütün potansiyeli bir araya toplama kararı aldık. Kararı ilçe müdürümüzle daha sonra da İl Müdürümüz Yakup Yıldız’la paylaştık. Kendileri de çok olumlu karşıladı. Destekleri için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Daha sonra ilçemizdeki bütün 3 boyutlu yazıcıları Bilim ve Sanat Merkezimizde topladık, hepsini bir araya getirdik, potansiyelimizi birleştirdik. Burada arkadaşlarımızın tasarlamış olduğu 3 boyutlu kalıpları, 3 boyutlu yazıcılarda burada basıyoruz. Bastıktan sonra bunların montajını yaparak İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanlarının talebine göre üretim yapıyoruz”
Sağlık çalışanlarından gelen istek ve talepler doğrultusunda koruyucu maske ürettiklerini kaydeden Mahmut Ali Şahin, “Biz burada şunun çok iyi farkına vardık ki teknolojiyi biz Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok iyi kullanıyorduk. Kullandığımız teknoloji çok iyi durumdaydı. Bu potansiyelimizi bir araya getirince de neler yapabileceğimizi gördük. Burada arkadaşlarımız sadece tekbir kalıp üzerine çalışmıyorlar. Farklı kalıplar üzerinde de çalışıyorlar. Biz bunu neden yapıyoruz? Çünkü oradan gelen istek ve talepler doğrultusunda arkadaşlarımız hemen program üzerinde değişikliklerini yapıyor. İsteğe göre burada üretim yapıyoruz” dedi.
Şu anda günde 150 koruyucu maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahin, üzerinde çalıştıkları tasarımı gerçekleştirmeleri halinde bu rakamın saatte olabileceğini belirtti. Şahin, “Şu anda günde 150 üretim yapıyoruz. Arkadaşlarımız şu an farklı bir tasarım üzerinde çalışıyor. Eğer onu başarabilirsek günde 150 değil saatte 150 tane baskı yapacağız. Böylelikle birçok sağlık çalışanımızın da ihtiyacını biz de Milli Eğitim olarak karşılamış olacağız” diye konuştu.

“Hastalardan yayılan virüslerden korunmuş olacaklar”
Ürettikleri maskenin özellikleri hakkında da bilgiler veren Mahmut Ali Şahin, “Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler. Yani sağlık çalışanları bunu taktığı zaman hastanın kendisine virüs enjekte etmesini bizim yapmış olduğumuz tasarımlarla engellemiş olacak. Bu ürettiğimiz maskelerin maliyeti 3 lirayı geçmez” ifadelerini kullandı.

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