Bandırma'daki hastanelere hijyen ve sağlık malzemesi destekleri yapılıyor

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde covid 19 salgını nedeniyle cansiperhane şekilde çalışmalarını devam ettiren sağlık personellerine belediye ve işadamlarının desteğiyle maske, eldiven, bot ve yiyecek desteği yapılmaya başlandı.

Bandırma'da bulunan Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye Belediye ve işadamlarınca maske, eldiven ve botun yanısıra, dezenfektan malzemesi desteği gerçekleştirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "2000 adet maske, 1000 çift eldiven, 100 adet sıvı geçirmez tulum, 20 çift çizme, 150 litre el dezenfektanını Bandırma Devlet Hastanemize teslim ettik. Ayrıca Belediye mutfağında hazırlanan 130 adedi Devlet Hastanemize, 30 adedi özel hastane personeline olmak üzere 160 adet sandviç, portakal suyu ve muzdan oluşan menüyü teslim ettik" dedi.



İşadamlarından da destek geldi

Sağlık çalışanlarına bir destek de işadamlarından geldi. Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Devlet Hastanesine bin kg yüzey dezenfektesi ve bin adet beyaz tulum desteğinde bulundu. Süreci hastane yetkilileriyle istişare ederek gerçekleştirdiklerini belirten BTO yetkilileri "Gerektiğinde işadamlarımızla beraber hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dediler.

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