Gönen'de vatandaşlar drone ile kontrol ediliyor

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Balıkesir'in Gönen İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeyi drone ile havadan kontrol ediyor.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının önlenmesi ve banka önündeki kuyruklarda sosyal mesafeye dikkat edilmemesiyle ilgili çalışma yürütüyor.

Özellikle ana caddelerde ve merkezi kesimlerde insansız hava aracıyla çalışmalarını sürdüren görevliler havadan gördükleri her türlü olumsuzlukları anında ekiplere bildirip konuya müdahale ediyor.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları kibarca uyararak onların muhtemel her türlü ihtiyaçlarını giderilmesi konusunda Gönen Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortaklaşa çalışma yürütüyorlar.

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