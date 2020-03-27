(Görüntülü) Başkan Ergin'den yazlıkçılara: Bu kritik süreçte Ayvalık'a gelmeyin



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin, okulların tatil edilmesiyle birlikte birçok yazlıkçının Ayvalık'a geldiğine dikkat çekti. Ergin, "Lütfen, bu bir tatil değildir. Olağanüstü bir durumdur. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi?nin bütçesi belli. mart ve nisan aylarında Ayvalık Belediyesi?nin personel sayısı belli" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil süresinin 30 Nisan?a ertelenmesinin ardından Ayvalık'ta yazlığı bulunan birçok aile bu durumu fırsat bilip tatil beldelerine gelmeye başladı. Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, bu konuda uyarılarda bulundu. Ayvalık?ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara bu kritik günleri aşmadan Ayvalık'a gelmemeleri çağrısında bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü dönemde, okulların da nisan ayı sonuna kadar zorunlu tatile girdiğini hatırlatarak, "Aslında bu bir tatil değildir. Sonuçta uzaktan eğitim kapsamında çocuklarımız internetten eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü ortada bir virüs var ve bu virüsün bütün herkese yayılabilme ihtimali var" dedi.

'BU ZOR GÜNLERDE EVLERDE KALMAMIZ GEREKİYOR'

Ayvalık Belediyesi'nin kısıtlı imkan ve personel sayısıyla hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Belediyemizin yanı sıra ilçemizin sağlık alanındaki kapasitesi de belli. Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Lütfen, bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız; ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık'a, 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi'nin bütçesi belli. Mart ve Nisan aylarında Ayvalık Belediyesi?nin personel sayısı belli. Ayvalık?ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden de lütfen bulunduğunuz kentlerde kalın. Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra yine iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık?ta buluşacağız. Bu duygularla, bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor.?DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2020-03-27 22:58:33



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