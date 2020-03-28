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Edremit ilçesinde 65 yaş üzeri 26 bin 500 kişi yaşıyor Kaymakam Sırmalı; “Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezimiz aralıksız çalışıyor”

İHA

İçişleri Bakanlığının korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 81 ilde olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü 26 bin 500 kişinin yaşaması dikkatleri çekiyor.

Edremit ilçesinde 65 yaş üzeri 26 bin 500 kişi yaşıyor Kaymakam Sırmalı; “Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezimiz aralıksız çalışıyor”

İçişleri Bakanlığının korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 81 ilde olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü 26 bin 500 kişinin yaşaması dikkatleri çekiyor.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın başkanlığında oluşturulan Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların yardımına koşuyor.
Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda Edremit Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Kızılayı işbirliği ile oluşturulan Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezi, 5 günde yaklaşık bin 500 vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını karşıladı.
Edremit Kaymamı Ali Sırmalı Vefa Destek Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vefa Destek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaşan Kaymakam Ali Sırmalı; “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için oluşturduğumuz Vefa Destek Gruplarımız vatandaşlarımızın istek ve taleplerini karşılamaya devam ediyor. 5 gün önce oluşturulan "Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarını koordine etmek için Kaymakamlığımız öncülüğünde Vefa Destek Koordinasyon Merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimizde görevlendirdiğimiz personellerimiz ve sahada görevli Vefa Destek Ekiplerimiz tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın acil ihtiyaç ve talepleri karşılanıyor. İlgili numaralardan merkezimize gelen talepler, sahada görevli bulunan 20’ye yakın Vefa Destek Ekiplerimize yönlendiriliyor. Vefa Destek Ekiplerimiz de vatandaşlarımızın evlerine ulaşarak talep ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyor.” dedi.
“Büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz”
2019 TUİK verilerine göre Edremit’te 65 yaş üstü 26 Bin 500 vatandaşın ikamet ettiğini belirten Kaymakam Sırmalı; “65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızın (0266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak Vefa Destek Merkezimize müracaat etmeleri yeterlidir. Bizler büyüklerimizin her zaman yanında ve hizmetindeyiz. Bu kritik süreçte ricamız: 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız dışarı çıkma yasağına harfiyen uysunlar, diğer vatandaşlarımız da zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmasınlar. Duyarlı davranalım ve sosyal mesafeye uyalım. Unutmayalım ki son derece ciddi ve ölümcül bir virüsle karşı karşıyayız.
Tüm vatandaşların korona virüs salgınını ciddiye alması gerektiğini ifade eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum. Konuyla ilgili devletimiz vatandaşlarımızı daha fazla bilinçlendirmeye çalışıyor. Lütfen devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım. Devletimize güvenelim. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden dışarı çıkmayalım. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız ve tekrar Edremit meydanlarında buluşuruz. Bu nedenle “Evde Kal Edremit, Evde Hayat Var” diyorum.
Bu süreçte desteklerinden ötürü işbirliği içerisinde bulunduğumuz tüm kurumlarımıza, Vefa Destek Koordinasyon Merkezimizde görevli personellerimize ve Vefa Destek Gruplarında çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum “dedi.

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