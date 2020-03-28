İstanbul'dan geldi intihar etmek için köprüye çıktı Köprünün korkuluklarında polislerin yarım saat boyunca dil döktüğü genç dalgınlığından faydalanan polis tarafından kurtarıldı, Çanakkale İzmir arasında kapatılan karayolu da ulaşıma açıldı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bunalıma giren bir genç karayolundaki bir köprünün demir korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Polislerin yarım saat dil döktüğü genç bir anlık dalgınlığından yararlanılarak kurtarıldı. Kapatılan Çanakkale İzmir karayolu da trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre İstanbul’da çalıştıktan sonra evine dönen Uğur E, girdiği bunalım sonucu köprünün korkuluk demirlerinde intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis, ambulans ve itfaiye tedbir aldı. İtfaiye, köprünün altından geçen Çanakkaleİzmir karayolunda şişme hava yastığı ile güvenlik tedbiri alırken, Burhaniye polisi de Uğur E.’yi ikna etmek için çalıştı. Yaklaşık 30 dakikalık caba sonucu kurtarılan Uğur E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çanakkaleİzmir karayolunda aksayan trafik de, intihar girişiminin sona ermesi ile normale döndü.

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