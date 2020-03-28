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Balıkesir’de şehre giriş çıkışlar kontrol altında

İHA

Balıkesir’de şehre giriş çıkışlar kontrol altında

Balıkesir’de korona virüs tedbirleri kapsamında BalıkesirBursa karayolunda otobüsler durdurularak kontroller yapıldı.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koronavirüs genelgesiyle ek tedbirler gereğince oluşturulan ’Seyahat İzin Kuruluna’ Balıkesir Şehirler Arası Terminalinde görevlendirildi. Talebi uygun görülen otobüs firmaları, kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde ’Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi’ alarak yola çıkacak. Birçok otobüs firması tüm seferlerini iptal ederken, Balıkesir'de sadece tek firmanın günde sadece 2 otobüsün seyahat edeceği belirtildi.
Alınan bilgilere göre, Balıkesirİstanbul arası 09.00 ila akşam 17.00, BalıkesirAnkara arası da 10.00 ila 23.59 seferler düzenlenecek. Yolcu sayısının fazla olması durumda ise ek sefer yapılabilecek. Seyahat belgesini alan otobüse binecek yolcular sağlık taramasından geçirilecek. Balıkesir’e gelen yolcular da sağlık kontrolünden geçirilerek kente alınacak. Balıkesir’den ilçelere gidişlerde seyahat belgesinin gerekmediği belirtilirken, belge başvurusunun otobüs terminali, toplu taşıma merkezi, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Altıeylül ve Karesi İlçe Emniyet Müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlıklarından yapılabileceği fakat belgenin otobüs terminalinden alınacağı öğrenildi.
Öte yandan BalıkesirBursa karayolunda kurulan polis noktasında ise otobüsler durdurularak kontrolleri yapılmaya başlandı. Otogara gelen bazı yolcular ise İstanbul'a ulaşmak istediklerini ancak firmaların otobüs kaldırmadığından yakındı. Gelen yolculara seyahat edebilecekleri firmalar bilgi olarak iletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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