Fatma teyze, Vefa Sosyal Destek Grubu’na dakikalarca "Evlatlarım" diyerek teşekkür etti

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Balıkesir’in Gömeç Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üzeri vatandaşlardan Fatma Teyze’nin yardımına koştu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkması sakıncalı olan Fatma teyze sabah saatlerinde 155 Polis İhbar Hattı’nı arayarak sürekli kullandığı ilaçlarla, kolonya ihtiyacının karşılanmasını istedi. Hemen harekete geçen polis ekibi, Fatma teyzenin yazdırdığı ilaçları ve talep ettiği kolonyayı satın alarak evinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evine götürdü. Polis memurlarının ihtiyaçlarını kapısına kadar getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Fatma teyze ise dakikalarca “Evlatlarım” dediği ekibe teşekkür etti.

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