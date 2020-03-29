Edremit’te Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

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İçişleri Bakanlığının aldığı karar neticesinde otobüs seferlerinde yapılan düzenleme ile ilgili olarak Balıkesir’in Edremit ilçesinde Seyahat İzin Kurulu kuruldu ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı

Vatandaşlara hizmet vermeye başlayan kurul Edremit İlçe Otogarı’nda vatandaşlara hizmet veriyor. Çalışma hakkında bilgi verilen Edremit Belediyesi duyurusunda “İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinde yapılan düzenlemeye ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ve terminal sorumlusundan oluşturulan “Seyehat İzin Kurulu”, Edremit Otobüs Terminali’nde il dışına çıkış için şartları uygun vatandaşlarımıza sağlık kontrolü yaptıktan sonra seyahat izin belgelerini düzenlemeye başlamıştır.” Denildi.

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