Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 486 bin 972’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Balıkesir'de Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,7 oranında artış göstererek 486 bin 972’ye ulaştı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan rakamlara göre Şubat ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 486 bin 972 adet taşıtın yüzde 43,4'ünü otomobil, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 14,1'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 24,5' ini motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13,2'sini ise traktör oluşturuyor. Çanakkale'de ise Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,15, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,2 oranında artış sağladı. Çanakkale'de trafiğe kayıtlı toplam 231 bin 940 adet taşıtın yüzde 39,7'ünü otomobil, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 14,5' ini kamyonet, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14,8'ini ise traktör oluşturdu.

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