Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

EdremitÇanakkale karayolu Kipa kavşağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. E. K. idaresindeki 35 AH 6048 plakalı kamyonet, Yalçın D. İdaresindeki 67 AY 653 plakalı araçla henüz bilinmeyne nedenle çarpıştı. Kazada Edremit İtfaiye Frup Amirliği ekipleri önlem alırken Yalçın D. ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.