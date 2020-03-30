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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adalara dışarıdan giriş yasak

İHA

Balıkesir'in Marmara ilçesi ve bağlı adalarında korona kontrolleri devam ediyor. Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, adalarda ikamet etmediği halde dışarıdan gelen vatandaşları adalara almadıklarını belirtti.

Adalara dışarıdan giriş yasak

Balıkesir’in Marmara ilçesi ve bağlı adalarında korona kontrolleri devam ediyor. Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, adalarda ikamet etmediği halde dışarıdan gelen vatandaşları adalara almadıklarını belirtti.
Marmara Adası ve ona bağlı Avşa ve Saraylar’da koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Marmara Adası, Saraylar ve Avşa’daki limanlara yanaşan tüm yolcu gemilerindeki vatandaşlar eğer adalarda ikamet etmiyorsa adalara kabul edilmiyor. Adalarda ikamet eden vatandaşların da iskeleye indiklerinde sağlık kontrolleri yapılarak adalara girişine izin veriliyor.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Adalar’daki son durum ve alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Aksoy, "Emniyet, jandarma, sağlık ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Avşa’da özellikle ciddi anlamda bir vefa grubu kurularak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları yerine getiriliyor. Adamıza giriş ve çıkışlar kontrol altında. Eğer Ada’da ikamet etmiyorsa Ada’ya gelen vatandaşlarımızı Marmara, Avşa Adalarına sokmuyoruz. Adaya gelen vatandaş limana indiği gibi kolluk kuvvetleri, İl Sağlık ve İlçe Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılıyor. Hangi mahallede, hangi apartmanda oturduğunun kaydı alınıyor. Çoluk çocuk yaşlı hiç fark etmiyor. Gittiği yerde 14 gün boyunca evinden dışarı çıkmıyor. Sağlık Ocağı’na gelip günlük muayenesini yaptırıyor. Sosyal medyada anlatıldığı gibi adalara kafasına göre gelişi güzel gelen yok. Şu anda adalarımızda olumsuz bir vak'aya rastlanmadı. Adalarımıza yurtdışı bağlantılı olarak gelenleri kontrol altında tutuyoruz. Evlerinde karantina altında tutuluyor" dedi.
Yunan gemisinin personeli dışarı çıkarılmıyor
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmasına devam edilirken, hayatın devamlılığını da sağlamak gerektiğini ifade ederek, "İş için Saraylar Limanına gelen gemiler kontrol altında. Gelen bir Yunanistan gemisi var. Oradaki personel kesinlikle koğuşlarından dışarı çıkartılmıyor. Gemiyi bizim Belediye ekiplerimiz dezenfekte çalışmasıyla hijyenik bir hale getiriyor. Tabi bir şekilde hayatın devam etmesi lazım. Her gelen yolcu gemisinin dezenfekte çalışması Belediye ekiplerimizce yapılıyor. Tüm mahallelerimizde de Belediyemizce dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Tüm vatandaşlarımız rahat olsun. Her ne kadar çok küçük bir ilçe olsak da belediyemizle, Büyükşeh'irimizle ve hükümetimizin yardımları ile her yere ulaşıyoruz" dedi.
"Ciddi miktarda eldiven ve maske dağıtımı yapacağız"
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, kendilerine ulaşacak olan ciddi sayıda eldiven ve maskenin de ada halkına dağıtılacağını ifade ederek, "İnşallah bugün akşam itibarıyla ciddi miktarda maske ve eldiven gelecek. Bunları da elimizden geldiğince Belediye olarak bütün vatandaşlarımıza dağıtmaya çalışacağız. Günübirlik çalışan ve geçimini sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlara yardım yapmak için Belediyemiz var gücüyle çalışıyor. Kaymakamlığımızla birlikte ciddi anlamda ailelere ulaştık. Bugün arkadaşlarımıza talimat vererek, liste yapıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak bizim boynumuzun borcu. Belki diğer Belediyeler personellerinin önemli bir bölümünü izne çıkardı ama biz üç adaya bakan bir Belediye olduğumuzdan dolayı bırakın izne çıkarmayı, tüm personelimiz halkımıza sıkıntı yaşanmaması için normalin iki katı çalışıyor. Çünkü ciddi anlamda adalarımızdaki nüfus artışı fazlalaştı. Adalarımızda yaşayan yaşlı nüfus sayısı baya bir fazla. Hepsinin emrindeyiz. Gitmediğimiz, ulaşmadığımız hiçbir kimse kalmadı, kalmayacak. Yeter ki bizlere bir telefon edin, anında sizlerin yanına gelip ihtiyacınızı giderelim. Ama ada şartları malum her marka ürünü her marka ihtiyacı bulamayabiliriz. Onun için de vatandaşlarımızın iyi niyetine sığınıyoruz. Herkes rahat olsun. Üzerine düşen görevin bilincinde olsun. Bizler sizlerin yanındayız" dedi.

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