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Edremit Devlet Hastanesi'nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yaparken bir süre önce emekliye ayrılan doktor hayatını kaybetti.

Edremit Devlet Hastanesi'nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yaparken bir süre önce emekliye ayrılan doktor hayatını kaybetti.
Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Kemal Tanju Başkan'ın tedavi gördüğü Balıkesir'de sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haber ilçede sağlık camiası içinde büyük üzüntüye neden oldu. Başkan'ın bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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