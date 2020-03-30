Yazlıklara akın edenler nedeniyle Bandırma- Erdek arası ulaşım durduruldu



Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.

Koronavirüsün Türkiye'de etkili olmasının ardından, Bandırma ve Erdek ilçelerinde yazlıkları olan vatandaşlar, kente akın etti. Bunun üzerine Murat Bayırı Mevkii´nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Bandırma-Erdek arasındaki araç gidiş ve gelişleri özel durumlar haricinde durduruldu. Yapılan uygulamada hem toplu taşıma hem de özel araçlar durdurulurken, özel durumu olmayan vatandaşlar geri gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Ümit BABACAN

2020-03-30 20:06:45



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