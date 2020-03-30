Termal otelde korkutan yangın

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Balıkesir’in Edremit ilçesinin en büyük termal otellerinden olan Adramis Termal Otel’de çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde termal kaplıca ve otellerin bulunduğu Bostancı Mahallesi’nde meydana geldi. Otelin çatı katında çıkan yangın bölgeyi duman altında bıraktı.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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