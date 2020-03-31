Belediye 'Köpük Timi' kurdu

Dursunbey Belediyesi tarafından oluşturulan temizlik timi cadde ve sokakları köpükleyerek yıkadı. Sosyal medyada mehter marşı ile yayınlanan video büyük ilgi topladı.

Dursunbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde aktif olarak çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde 150 tonun üzerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye temizlik çalışmalarına da önem veriyor.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan 30 kişilik temizlik timi, ilçede köpüklü temizlik çalışması başlattı. Beyaz tulumlu temizlik ekibini gören ilçe halkı şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar yapılan detaylı temizlikten de memnun kaldılar. Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu temizliğin görüntüleri belediyenin sosyal medya hesaplarından mehter marşı ile yayınlandı.

Bu temizlik çalışmasının korona virüs ile mücadele sebebiyle önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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