Erdek’te koronavirüse rastlanmadı

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçe sınırları içinde şu ana dek koronavirüs vak'asına rastlanmadığını belirtti.

Vatandaşların evde kalma çağrısına umumiyetle uyduklarını vurgulayan Çalık, “Tabii ki bu bir bilinç işi ve vatandaşlık sorumluluğudur. 23 haftayı evde geçirmek, bu hastalığın binlerce kişiye ulaşmasına engel olur” dedi.

Vatandaşların, devletin ikazlarına uymaları gerektiğine dikkati çeken Çalık, “Devletimiz, bu virüsle mücadele için önlemler alıp, uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar arasında, gerekmedikçe şehirden şehre seyahat etmemek de gelmektedir. Buna paralel şekilde vatandaşlarımız bu ortamda başka kentlerden Erdek’e gelmemelidir” diye konuştu.

Çalık, tüm dünyada etkili olan bu virüsten en az zararla kurtulmak için milletçe gerçekleştirilecek seferberliğe ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

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