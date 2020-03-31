Pazaryeri ekiplerce denetlendi

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede kurulan pazar yerlerinde gıda denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Erdek pazarcı esnafına satılan ürünlerin sağlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca pazar esnafından müşterilerin satılan ürünlere dokunmasına müsaade etmemelerini, ara mesafelerin korunması, eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Diğer yandan Erdek’te uzun yıllardır her pazartesi günleri kurulan semt pazarı korona virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak iptal edildi. Pazartesi pazarı iptal edilirken, cumartesi pazarı ise hizmet vermeyi sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.