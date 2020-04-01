Başkan Hasan Arslan’dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Hasan Arslan’dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgını mücadele eden personele bin lira moral desteğinde bulundu. Başkan Arslan, cefakarca çalışan personelini kutladı, imkanlar ölçüsünde desteğin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Hasan Arslan’dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgını mücadele eden personele bin lira moral desteğinde bulundu. Başkan Arslan, cefakarca çalışan personelini kutladı, imkanlar ölçüsünde desteğin devam edeceğini ifade etti.
Edremit Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid19 salgınında fiilen çalışmakta olan toplam 190 personel için işyerinde yetkili olan DİSK’e bağlı Genelİş Sendikası ile görüşerek yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine geçici madde ekleyip yeni tip koronavirüsCovid19 salgınında fiilen çalışmakta olan (Dezenfektasyon, Sağlık, Temizlik Personeli ve Salgını önlemeye yönelik görev yapan diğer personel) personellere sosyal yardım olarak net 1.000 lira ödeme yaptı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; “Ülkemiz, sağlık ve yaşam acısından çok önemli günlerden geçerken halk sağlığı için cefakârca çalışan personelimizi kutluyorum. Bu sağında mücadele eden personellerimiz için bütçemizin yettiği ölçüde ödül olarak bu ödemeyi yapıyoruz. Güzel günlere olan inancımla, ekibimle ve personelimizle birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.
DİSK/Genelİş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı’da, “Belediye Başkanımız Sayın Seman Hasan ARSLAN, Covid19 ile mücadele eden çalışanlarımızın gerek kişisel korunmalarını ve gerekse moral ve motivasyonlarını da üst seviyede tutmak için salgın başladığından bugüne bir çok çalışma yapmıştır. Bugünde önemli bir ödül ödeneği düzenlemiş olup, emekten yana sergilemiş olduğu bu tutum hem Balıkesir’imiz, hem de ülkemiz için değerli bir örnek olması sebebiyle de Konfederasyonumuz ve Sendikamız DİSK/Geneliş acısından da çok kıymetlidir. Kendilerine ve bürokratlarına emekçilerimiz adına Teşekkür ediyorum. Ayrıca, belediyelerde çalışmakta olan üyelerimizde, bu salgını ülkemizden defetmek için canla başla çalışmakta, halkın sağlığını korumak için önemli görevleri üstlenmektedir. Bu sebeple bir alkışı da başından beri salgınla mücadelenin içinde olan belediye emekçileri hak etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Romanlar da “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” dedi Boyayacakları ayakkabıların parasını kampanyaya bağışlayacaklar Balıkesirli esnaflardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek
YEREL HABERLER (Özel) Romanlar da “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” ...
Ünlü söz yazarı Kazdağları’nda 3 gün ekmeksiz kaldı Yüzüak’dan ‘evde kal çağrısı’ Kazdağları’nda mahsur kaldı, yardımına jandarma ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Ünlü söz yazarı Kazdağları’nda 3 gün ekmeksiz ...
Sındırgı Belediyesi kendi maskesini üretiyor
YEREL HABERLER Sındırgı Belediyesi kendi maskesini üretiyor
Balıkesir MHP'den kampanyaya 5 bin lira
YEREL HABERLER Balıkesir MHP'den kampanyaya 5 bin lira
Korona virüs önlemleri artarak devam ediyor
YEREL HABERLER Korona virüs önlemleri artarak devam ediyor
Burhaniyeli öğretmenlerden sağlıkçılar için siperlik maske üretimi
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğretmenlerden sağlıkçılar için siperlik ...
Hayırseverin bağışladığı 2 ton dezenfektanı belediye dağıttı
YEREL HABERLER Hayırseverin bağışladığı 2 ton dezenfektanı belediye ...
PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor
YEREL HABERLER PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de ...
Başkanlar süreci değerlendirdi Başkan Yılmaz: ‘Herkes müsterih olsun’
YEREL HABERLER Başkanlar süreci değerlendirdi Başkan Yılmaz: ‘Herkes ...
Edremit’in gururu oldular
YEREL HABERLER Edremit’in gururu oldular
Bandırma köpüklü sularla yıkanıyor
YEREL HABERLER Bandırma köpüklü sularla yıkanıyor
Edremit koronavirüse karşı tek yürek oldu Vefa grubu günde 300 kişinin ihtiyaçlarını karşılayarak, hayır dua alıyor
YEREL HABERLER Edremit koronavirüse karşı tek yürek oldu Vefa grubu ...
Rüyasında gördüğü “Askıda Erzak” uygulamasını uyandığında hayata geçirdi
YEREL HABERLER Rüyasında gördüğü “Askıda Erzak” uygulamasını ...
Ayvalık koronavirüse karşı omuz omuza
YEREL HABERLER Ayvalık koronavirüse karşı omuz omuza
Avrupa’nın seçkin destinasyonu Balıkesir oldu Başkan Yılmaz: “Değerlerimizi gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Avrupa’nın seçkin destinasyonu Balıkesir oldu Başkan ...
Burhaniye’de "Seyahat İzin Kurulu" göreve başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de "Seyahat İzin Kurulu" göreve başladı
Balıkesir’de öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli ...
Erdek’te denetimler aralıksız sürüyor 65 ve üstü yaşlılara cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Erdek’te denetimler aralıksız sürüyor 65 ve üstü ...
Pazaryeri ekiplerce denetlendi
YEREL HABERLER Pazaryeri ekiplerce denetlendi
Erdek’te koronavirüse rastlanmadı
YEREL HABERLER Erdek’te koronavirüse rastlanmadı
Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu
İzinsiz yardım toplanamayacak
YEREL HABERLER İzinsiz yardım toplanamayacak
İl dışında gelen vatandaşlara çağrı: “14 kurala uyarak lütfen dışarı çıkmayınız”
YEREL HABERLER İl dışında gelen vatandaşlara çağrı: “14 kurala ...
Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı
YEREL HABERLER Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X