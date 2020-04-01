Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, Balıkesir'e döndü

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) UMRE dönüşü Ankara ve Konya´daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' test sonuçları negatif olan 300 kişi, Balıkesir'e geldi.

Umre için gittikleri Suudi Arabistan´dan döndükten sonra Ankara ve Konya´daki KYK yurtlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan, 'Kovid-19' testleri de negatif çıkan 300 kişi, Balıkesir'e döndü. Kente otobüslerle getirilen kişilerin, indirilmeden önce tekrar ateşi ölçüldü, sağlık kontrolü yapıldı. Jandarma ekipleri, Balıkesir'e getirilenlere, tedbir amaçlı 14 gün dışarı çıkmamaları ve evlerine misafir kabul etmemeleri gerektiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-04-01 16:31:56



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