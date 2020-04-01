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Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, Balıkesir'e döndü

DHA

Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, Balıkesir'e döndü


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) UMRE dönüşü Ankara ve Konya´daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' test sonuçları negatif olan 300 kişi, Balıkesir'e geldi. 
Umre için gittikleri Suudi Arabistan´dan döndükten sonra Ankara ve Konya´daki KYK yurtlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan, 'Kovid-19' testleri de negatif çıkan 300 kişi, Balıkesir'e döndü. Kente otobüslerle getirilen kişilerin, indirilmeden önce tekrar ateşi ölçüldü, sağlık kontrolü yapıldı. Jandarma ekipleri, Balıkesir'e getirilenlere, tedbir amaçlı 14 gün dışarı çıkmamaları ve evlerine misafir kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-04-01 16:31:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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