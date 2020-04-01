Pazara 65 yasaklılar ve çocuklar alınmadı

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Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde zabıta ekipleri önlem aldı. Ekipler, 65 yaş ile üstü vatandaşları ve çocukların pazar yerine girişine izin vermedi.

Koronavirüse karşı ülke genelinde önlemler giderek arttırılırken, Ayvalık ilçesinde zabıta ekipleri pazar yeri girişinde nöbet tuttu. Ayvalık'ın turistik Altınova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde önlem alan zabıta ekipleri, yaş kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların pazara girmesine izin vermeyerek evlere dönmeleri uyarısında yaptı. Ekipler ayrıca çocuklarında pazar yerine girişine izin vermedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2020-04-01 17:44:56



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