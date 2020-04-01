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Başkan Ergin'in 'Ayvalık'a gelmeyin' çağrısına, Bakan Kurum'dan destek

DHA

Başkan Ergin'in 'Ayvalık'a gelmeyin' çağrısına, Bakan Kurum'dan destek


Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin'in geçtiğimiz gün yaptığı, "Ayvalık'a gelmeyin" çağrısına, telekonferans ile görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan destek geldi. Başkan Ergin'in 70 bin olan Ayvalık nüfusunun 120 bine çıktığını söylediği Bakan Kurum, 'Yazlıkçıların bulundukları kentlerde kalmaları gerekiyor. Ben bu konuyu hem Bilim Kurulu´na hem de İçişleri Bakanımıza ileteceğim" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir merkez ile 20 ilçesinin belediye başkanlarıyla telekonferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bakan Kurum´a, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla, kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak,"Şu anda Ayvalık´taki yazlıklar, büyük kentlerde sokağa çıkması kısıtlanan bu yaş grubundaki yazlıkçılar tarafından dolmak üzere. Hatta doldu bile diyebiliriz. Belki de Bilim Kurulu bu konuda biraz daha erken davranarak bu konuda bir karar almış olsaydı, yazlıkların dolmasına müsaade etmeyebilirdik. Mesela, en son Ayvalık´ta koronavirüs şüphelisi iki vaka vardı. Bu vakaların ikisi de İstanbul´dan gelen yazlıkçılardandı. Tabi bunlar hemen Balıkesir merkezdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bilim Kurulu bu yönde bir karar alırsa, yazlık kentlere gelecek olanlara yönelik böyle bir tedbir alınırsa, son derece uygun olacaktır. Bu konuda 14 günlük bir karantina alınmasına yönelik bir genelgede yayınlanmıştı ama bu durum kişilerin kendi inisiyatiflerine bırakılıyor. Yazlıkçılar koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan bu durumu fırsat bilerek, yazlık evinin tadilatına başlıyor, evinin temizliği için köylerden insanlar getirtiyor. Yani kısacası hiç kimse bu kurala uymuyor. Bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bakanlıklar ve Bilim Kurulu düzeyinde bir karar alınmasını bekliyoruz. Ayvalık´ımızın yerel nüfusu 70 bin ama şu anda bahsettiğimiz yazlıkçıların da gelmesiyle nüfusumuz 120 ile 130 bin civarına yükseldi.Biz bu koşullarda bu nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumun yazlık yörelerde, ekonomik açıdan dikkate alınmasını istiyoruz" dedi.
'YAZLIKÇILARI BULUNDUKLARI KENTLERDE KALMAARI GEREKİYOR'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin´in kaygılarının yerinde olduğunu vurgulayarak, "Kesinlikle taleplerinizde haklısınız. Aslında şehirlerarası otobüslere kısıtlama getirilmesinin sebebi buydu. Yani bir şehirdeki vakayı, diğer şehirlere aktarmamak adına bu uygulama hayata geçirildi. Özellikle şehirlerdeki vakalar, İçişleri Bakanlığı´nın da Bilim Kurulu´nun da bizlerin de bilgisi dahilinde. Dolayısıyla, İstanbul´daki bir vakanın Balıkesir´e, Balıkesir´dekinin Bursa´ya aktarılmaması gerekiyor. Şehirlerin kendi içlerinde karantina sürecinin sürmesi gerekiyor. Ayvalık gibi yazlık şehirlerimiz de tedbirlerin alınması noktasında ben İçişleri Bakanımıza bu konuyu ileteyim. Şehir giriş ve çıkışlarında mazereti olan vatandaşlarımızın dışında tabiki `ben yazlığa gidiyorum´ mantığı da doğru değil. Bu konuda inşallah gerekli tedbiri alırız. Ama bunu büyükşehir belediye başkanımızın da vali bey ile hemen istişare edip, konuşmasında fayda var. Çok haklısınız. Genel olarak Balıkesir´in tüm ilçeleri yazlık ilçelerdir.  Yazlıkçılarımız bu mevsimden sonra gelmeye başlayacaklardır. Ama şu anda yazlıkçıların gelme zamanı değil. Çünkü bu bölgedeki oteller kapalı ve yazlıkçıların bulundukları kentlerde kalmaları gerekiyor. Bu konuyu hem Bilim Kurulu´na hem de İçişleri Bakanımıza ileteceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2020-04-01 18:23:06

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