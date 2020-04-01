Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-04-01 21:20:05



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