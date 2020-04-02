Lazer kesim ile maske üretimi Bandırma Üniversitesi'nden bir ilk

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle ülkenin dört bir yanında 3 boyutlu yazıcılarla üretimine devam edilen yüz koruyucu siperlikler, Balıkesir'in Gönen ilçesinde ilk kez lazer kesim makinesi ile daha kısa sürede ve çoklu adetlerde üretilmeye başlandı.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu'nda, kurulan Maker Laboratuvarında lazer kesim makinesi ile yüz koruyucu siperliği üretilmeye başlandı.

Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arucu, “Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık, emniyet, jandarma, zabıta gibi ülkemizin değerli çalışanlarına yardımcı olmak ve onları korumak adına, evde kalmayıp yüksekokulumuzda hocalarımız ve personellerimiz ile destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Fedakar çalışanlarının sağlıklarına kendi sağlıkları kadar önem verdiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arucu, kurumların yüz koruyucu siperlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun çaba içinde üretim yapmaya başladıklarını belirtti. Arucu, “Şu an için Gönen Devlet Hastanesi, Gönen Emniyet Müdürlüğü, Bandırma Devlet Hastanesi ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nün siperlik talepleri oldu. Biz de elimizden geldiğince kendilerine destekte bulunacağız. Bu zorlu salgın sürecinde özellikle sağlıkçılar için bir şeyler yapabilmek bizi mutlu ediyor. Bu konudaki desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e ve üretim sürecinde görev alan mesai arkadaşlarıma, şahsım ve bağış yapacağımız kurumlar adına teşekkür ediyorum” dedi.



Daha kısa sürede daha çok üretim yapılabiliyor

Yüz koruyucu siperlik tasarımlarını yapan Öğr. Gör. Mustafa Taşçı ve Öğr. Gör. Mustafa Akman, çeşitli kurumlarda 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilen koruyucu ekipmanların, zahmetli çalışmalar sonucunda elde edildiğini ve üretim sürecinin yaklaşık iki saat gibi uzun bir süre aldığını belirttiler.

Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arucu, okullarında yer alan lazer kesim makinesi ise çok daha kısa zamanda, çok daha fazla sayıda üretim yapmaya imkan tanındığı için, siperlik üretimine başlamaya karar verdiklerini ifade etti. Ortalama 0,5 mm kalınlığında petg şeffaf plastik malzemeyi pleksiglas’a sabitlemek için ortalama 4 mm kalınlığında pleksiglas, siperliği alından ense kısma tutturmak için 2,5 santim genişliğinde standart tuhafiye lastiği ve pleksiglas ile alın arasına konularak alın kısmında yara, acı oluşmaması için tasarlanan ince kapı/pencere fitili kullanılarak yapılan siperlerin, Türkiye’de ilk kez lazer kesim makinesi ile üretilmiş siper olduğunu vurguladı.

Sağlık, emniyet, jandarma, zabıta çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak, lazer kesim makinesindeki deneme çalışmalarının ardından, üretim ve montajı ortalama 5 dakika süren ve iki günde yaklaşık 100 adet üretimi yapılan siperlerden, 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle günde ortalama tek makinede 150 adet kadar üretilip talep eden kuruluşlara teslimatının gerçekleştirileceği açıklandı.

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